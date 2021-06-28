شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم علاج حالات سوء تغذية الأطفال بلحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعم علاج حالات سوء التغذية بين الأطفال في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، وذلك ضمن مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في سبع محافظات يمنية.

ويقدم المركز الدعم لثلاثة مواقع صحية بمديرية طور الباحة وهي الوحدة الصحية بمنطقة حيح، والوحدة الصحية بمنطقة ذنوبه، إضافة إلى مركز الرقود التغذوي العلاجي بمستشفى طور الباحة العام.

وأوضح مدير مكتب وزارة الصحة بمديرية طور الباحة د. جميل محمود أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية في سوء التغذية بين الأطفال وصل إلى 272 حالة «حاد وخيم»، بالإضافة إلى 1332 حالة متوسطة، متقدمًا بالشكر الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على اللفتة الإنسانية الكريمة بتقديم الخدمات العلاجية لحالات سوء التغذية بين الأطفال.

كما دشن المركز أمس الأول، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الحملة التطوعية الخامسة التي تشتمل على تقديم الخدمات في القطاعات الطبية والتعليمية والتدريبية بالإضافة للدعم والتمكين، وستستمر لمدة أسبوع.

وقام الوفد التطوعي التابع للمركز بزيارة ميدانية لمخيم الزعتري لأخذ تصور كامل عن طبيعة المخيم والتعرف على الفئات المحتاجة هناك والبدء بعمليات الترتيب والتجهيز لمباشرة العمل لتقديم الخدمات للاجئين السوريين على أكمل وجه.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.