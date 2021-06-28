شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يدشن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس في مكتبه بقصر الحكم، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2021 تحت شعار «حياتك أغلى».

جاء ذلك خلال استقباله مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض المكلف اللواء د. راشد العارضي.

واطلع على الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي بمنطقة الرياض. ونوه بجهود منسوبي مكافحة المخدرات، والمتمثلة في الضبطيات الأخيرة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.