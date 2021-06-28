شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف وحدة سكنية للأسر المحتاجة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الاتفاقية ثلاثية الأطراف إلى توفير 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم، ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية م. أحمد القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الخيرية بمكة المكرمة م. منصور صبري، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» د. زياد الحقيل.
وأوضح برنامج الإسكان التنموي أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لبناء الوحدات السكنية في المنطقة، ولاتفاقية سابقة مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة؛ ليصل إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توفيرها 11 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة.