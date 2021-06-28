شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف وحدة سكنية للأسر المحتاجة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس في مقر الإمارة بجدة، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين برنامج الإسكان التنموي وجمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وعقود أمانة محافظة جدة لاستثمار الإعلانات الخارجية بمحافظة جدة وعقد استثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية بجدة، وعقود مشروعي ‏تخفيض منسوب المياه السطحية بالمرحلتين الثانية والثالثة.

وتهدف الاتفاقية ثلاثية الأطراف إلى توفير 7 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم، ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية م. أحمد القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الخيرية بمكة المكرمة م. منصور صبري، ورئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» د. زياد الحقيل.

وأوضح برنامج الإسكان التنموي أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لبناء الوحدات السكنية في المنطقة، ولاتفاقية سابقة مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة؛ ليصل إجمالي عدد الوحدات التي سيتم توفيرها 11 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة.