شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملتقى القبول الجامعي في بيشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس جامعة بيشة د. محمد بن محسن، أمس، «ملتقى القبول الجامعي الافتراضي لعام 1442هـ»، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس وخريجي الثانوية العامة، بمنطقة عسير، وأولياء أمورهم.

وأوضح أن الجامعة استحدثت هذا العام عددًا من التخصصات النوعية والجديدة وفق خطة تتماشى مع رؤية الوطن المستقبلية 2030، مشيرًا إلى أن الملتقى يهدف إلى تثقيف خريجي المرحلة الثانوية وتعريفهم بالتخصصات العلمية التي تتواكب مع قدراتهم ومهاراتهم وميولهم.

ويتضمن الملتقى الذي يستمر يومين، العديد من البرامج واللقاءات المباشرة مع مسؤولي الجامعة للإجابة عن استفسارات وأسئلة الحضور، كما يشتمل على محاضرة عن التهيئة النفسية للمرحلة الجامعية، ودورة تدريبية بعنوان «اصنع مستقبلك الأكاديمي باحتراف».