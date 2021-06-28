شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لتحسين جودة الرعاية الصحية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، بمحافظة عدن تنظيم الدورات التدريبية بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في اليمن، استفاد منها 19 عاملا من 19 مرفقا صحيا، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وشمل التدريب مفاهيم ومعايير الجودة، والموارد البشرية، والسياسات والإجراءات الخاصة بتحسين جودة الرعاية الصحية.

وثمن وكيل وزارة الصحة اليمني د. شوقي الشرجبي دعم مركز الملك سلمان للإغاثة تأهيل الكادر الطبي في عدد من المستشفيات الحكومية اليمنية، الذي من شأنه تحسين وتعزيز أداء المرافق الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد نفذ عدة دورات تدريبية في شهر مايو الماضي لـ 145 عاملا صحيا من 18 مرفقا صحيا.