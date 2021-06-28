شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل سد أواتاري في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مبادرة صندوق العيش والمعيشة بإعادة تأهيل سد اواتاري في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة.

وتهدف المبادرة إلى مساعدة السكان على زيادة إنتاجهم للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمساهمة في تحسين سبل العيش الكريم لهم، من خلال إعادة تأهيل ثالث أكبر سد في الولاية، لكي يبلغ أقصى سعته التخزينية البالغة 104.55 مليون متر مكعب، وستكتمل جاهزيته نهاية شهر يوليو المقبل، إلى جانب ذلك تدريب المزارعين على أفضل الأساليب الزراعية لتعزيز الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للشباب في ولاية كانو.

وتأتي هذه المساهمة ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز في دعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في أنحاء آسيا وأفريقيا، ومساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.