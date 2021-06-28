شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مراكز الدعم التعليمي الصيفي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز الدعم التعليمي الصيفي «عن بُعد» عبر منصة «مدرستي»، وذلك في عدد من مكاتب التعليم التابعة لها للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بنين وبنات.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة.

وبيّن أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستستمر ستة أسابيع، وستركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، عن بُعد، من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة، وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

يُذكر أن هذه المراكز ستقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم، حيث تتضمن تقويمًا قبليًا في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويمًا تكوينيًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى التقويم الختامي.