شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل للبكالوريوس والدبلوم بجامعة الملك فيصل.. السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفتح جامعة الملك فيصل بوابة القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم «الانتظام»، مساء السبت المقبل، 23-11-1442هـ، الموافق 3-7-2021م، ويستمر التسجيل حتى 12 ظهرًا من يوم الأربعاء 27/ 11 / 1442هـ الموافق 7 /7 /2021م.

وأكد عميد القبول والتسجيل د. محمد الفريدان ضرورة تعبئة جميع حقول البيانات عند التقدم على البوابة واختيار الرغبات بكل دقة وعناية، لتعذر إمكانية التعديل بعد إغلاق البوابة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستقوم بالمفاضلة بين المتقدمين إلكترونيًّا بحسب النسبة الموزونة، والأعداد، التي اعتمدتها مجلس الجامعة، وبناء على الرغبات التي يتم اختيارها تسلسليا، على أن يعطي النظام الأفضل من الأعلى وهي الرغبة الأولى، وحتى الأدنى في حال انطباق شروط القبول المحددة حسب دليل القبول.

وحول آلية اختيار الرغبات، بيَّن الفريدان أنه على المتقدمين من الطلاب، اختيار الرغبات وعددها 26 رغبة لخريجي الثانوية - القسم العلمي، أو اختيار الرغبات وعددها 10 لخريجي الثانوية - القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم، والمعهد العلمي، وأما المتقدمات من (الطالبات) فعليهن الاختيار من الرغبات، وعددها 26 لخريجات الثانوية - القسم العلمي، أو اختيار الرغبات وعددها 11 لخريجات الثانوية القسم الشرعي، والأدبي، والإداري، وتحفيظ القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه في حال عدم اختيار واكتمال الرغبات جميعها يعد طلب القبول غير مكتمل، ويتم استبعاده من المفاضلة.

وأوضح أن الطلبة، الذين لم يتم قبولهم خلال الدفعة الأولى لا يحتاجون إلى إجراء أي تنشيط أو غيره، وعليهم فقط انتظار الدفعات اللاحقة حسب ترتيب تسلسهم في الانتظار مع زملائهم، وفي حالة انطباق شروط القبول عليهم، وتوافر مقاعد شاغرة، سيظهر قبولهم في إحدى الدفعات المحددة، أو ربما لا يتم قبولهم نهائيًّا لاكتمال الأعداد.

ودعا الفريدان إلى ضرورة متابعة التقويم الزمني وإجراءات دليل القبول للعام الجامعي 1442-1443هـ، ومتابعة كل ما يصدر عن الجامعة من إعلانات بهذا الشأن عبر موقعها وحساباتها الرسمية، كما بيَّن أن الجامعة وفرت فريقًا تقنيًّا مختصًّا لتقديم الدعم الفني عند وجود أي تعثر أثناء التسجيل في البوابة الإلكترونية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]