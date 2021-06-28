شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول في 8 تخصصات بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء، أمس، باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التطبيقي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية، ويستمر التسجيل إلى 27/ 11/ 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «قبولي».

وأوضح عميد الكلية صالح الرزيحان، أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم الصباحي تشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي «برمجيات، دعم فني، شبكات» وقسم التقنية الإدارية «محاسبة، إدارة مكتبية»، بالإضافة إلى تخصصات ميكانيكا السيارات وصيانة الآلات الميكانيكية، والتبريد والتكييف، أما برنامج الدبلوم المسائي التطبيقي فيشمل: «الإدارة المكتبية، المحاسبة، الشبكات، الدعم الفني، صيانة الآلات الميكانيكية، التبريد والتكييف».

ودعا وكيل الكلية لشئون المتدربين غازي العيد، الطلبة إلى مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا، مشيرًا إلى أنه لن يُنظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأهاب «العيد» بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب، من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة «قبولي».