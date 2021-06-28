شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي القطيف» يحيل ملف الأدوار المتعددة لهيئة تطوير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساحات لتخزين وبيع الخردة بالمحافظة

اعتماد ميزانية إيصال الكهرباء لضاحية الملك فهد

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أحال المجلس البلدي بمحافظة القطيف ملف تعدد الأدوار إلى هيئة تطوير المنطقة الشرقية، لإدراجه ضمن مشاريع التطوير الشامل للمحافظة.

وأوضح رئيس المجلس م. شفيق آل سيف، خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر المجلس في المحافظة، أن المجلس يتحرك لتحديد موعد لعقد اجتماع مع هيئة تطوير المنطقة للمساهمة في تحقيق المبادرة.

تنظيم الأسواق

وأوضح أن الاجتماع بحث آخر المستجدات حول تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية للمجلس البلدي للعام 2021، مشيرا إلى تشكيل لجنة من قبل البلدية لمعالجة وضع الأسواق الجائلة بالمحافظة بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية ومعالجة إرباك الحركة المرورية، التي تسببها هذه الأسواق.

تخصيص أراضٍ

وقال إن المجلس ناقش مبادرة تخصيص قطعة للتشاليح بمحافظة القطيف، ووقف على مخطط معتمد منذ عام 1416هـ، لساحات تخزين وبيع خردة، مشيرا إلى العمل جاهداً لإكمال الإجراءات اللازمة للاستفادة من المخطط لما له من أهمية في خدمة المواطنين والمحافظة.

سوق المواشي

وذكر أن المجلس تطرق إلى مبادرة تخصيص أرض لسوق المواشي بالمحافظة، موضحا أن العمل جارٍ على تهيئة الموقع المؤقت لسوق المواشي بالمحافظة سعياً لتجهيز الموقع بالإمكانات والجهود الذاتية المتوافرة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف إن المجلس اعتمد تشكيل فريق عمل لإعداد كتاب يوثق عمل المجلس خلال دورته الثالثة الحالية.

تصاريح البناء

وأشار إلى أن المجلس اطلع على آخر الجهود المبذولة بمبادرة منح تصاريح البناء، لافتا إلى أن المجلس خاطب البلدية للوقوف على آخر مستجدات منح تصاريح البناء للمواطنين لأراضي ضاحية الملك والخزامى غرب المحافظة، وذلك بعد نحو 5 أشهر من لقاء جمعه مع رئيس القطاع الشرقي للشركة السعودية للكهرباء م. فؤاد العبد القادر، وعضو المجلس الراحل م. عباس الشماسي ومدير إدارة هندسة التوزيع بالشركة م. صادق الحجي لبحث موضوع إيصال الخدمات الكهربائية لمخطط ضاحية الملك فهد بالقطيف.

وقال إن م. العبد القادر أكد آنذاك أن الشركة السعودية للكهرباء قد اعتمدت الميزانيات اللازمة لذلك، ويتبقى اعتماد مواقع محطات التوزيع الفرعية من قبل أمانة المنطقة الشرقية وتزويد الشركة بمراحل تطوير أجزاء المخطط والخطة الزمنية لتسوية الشوارع من قبل بلدية محافظة القطيف.