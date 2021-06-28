شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض خطط سيهات التطويرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، خلال لقائه عددا من أهالي سيهات، أمس، أبرز المشروعات والخطط التطويرية.

وأكد «الجبير»، خلال اللقاء الذي جرى بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن هذه اللقاءات تهدف لمشاركة الأهالي في الجهود التي تقدمها البلديات، والاستماع إلى مقترحاتهم والرؤى المستقبلية، مشددا على أن الإنسان هو الشريك الأساسي في التنمية. وقال «لا بد من تحمل المجتمع مسؤولية التنمية بالتعاون والمشاركة مع قطاع الخدمات البلدية خاصة في تبادل الأفكار وطرح الرؤى وبلورتها لتظهر في النهاية بصورة متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع وتحقق التطلعات التي نصبو إليها جميعا، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن والمحافظة على المواقع الأثرية، مع التركيز على برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة».

ونوقشت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة، ممثلة في بلدية محافظة القطيف من تطوير وتنمية في مدينة سيهات.

وقدم الوفد شكره لأمين المنطقة، على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات البلدية لمحافظة القطيف.