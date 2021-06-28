شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 71 كم بطريق أبوحدرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل بالشرقية أعمال إصلاح طريق «أبوحدرية» من تقاطع الجبيل - الرياض، باتجاه الدمام، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل وإصلاح الطريق بطول 71 كم.

وأوضح فرع الوزارة أن الأعمال تأتي ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها على الطريق.

وكان فرع الوزارة قد نفذ مؤخرا أعمال صيانة لرفع مستوى سلامة الطرق، من بينها تنفيذ خطوط الدهانات المرورية العاكسة عند مداخل ومخارج الجسور بطريق «بقيق - الظهران»، بالاتجاهين، إضافة إلى تحسين التقاطعات ومناطق الربط على بعض الطرق بالمنطقة الشرقية، وتركيب لوحات إرشادية على تقاطع طريق «الدمام- أبوحدرية»، و«صفوى - المطار».