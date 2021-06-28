شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب الطب البيطري بمختبرات «البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - درب مختبر التشخيص البيطري التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء 20 طالبًا من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي.

وأوضح المختبر أنه جرى تقسيم الطلاب على مجموعتين وتوزيعهم على فترات محددة على مختلف المعامل طوال فترة التدريب التي تمتد لأربعة أسابيع لكل مجموعة، وذلك اتباعًا للتدابير الوقائية، ومراعاةً للإجراءات الاحترازية لمرض كورونا.

وأشاد مدير عام مكتب الوزارة م. إبراهيم الخليل بالدور المحوري للمختبر في تشخيص الأمراض البيطرية وتحديد مسبباتها ومشاركة النتائج مع إدارة الثروة الحيوانية، بغرض تحييد هذه الأمراض والتعامل معها؛ لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامتها.

وذكر «الخليل» أن مختبر التشخيص البيطري بالمحافظة يضم «قسم استقبال العينات، معمل الأمراض والفحص النسيجي، معمل الفيروسات، معمل البكتيريا، معمل الطفيليات، قسم ضبط الجودة، وحدة مرض السعار، وحدة تفاعل البلمرة المتسلسل، PCR، وحدة الغسيل والتعقيم، المحرقة»، ويقدّم خدماته من خلال استقبال وفحص العينات الواردة من مختلف الوحدات البيطرية والمحاجر الحيوانية والنباتية.

وأشار مدير المختبر د. سليم السنيني، إلى أنه يتم تدريب الطلاب في مختلف الأقسام والمعامل بالمختبر سنويًا على أحدث الأجهزة والتقنيات في التشخيص المعملي للأمراض البيطرية، وعلى يد كادر بيطري متخصص يمتلك المهارة العالية في العمل المخبري، وكذلك التعرف على الإجراءات المتبعة داخل المختبر منذ لحظة دخول العينات وحتى ظهور النتائج، والتخلص من النفايات المعملية بالطرق العلمية الصحيحة، وكل ذلك يتم وفق معايير الجودة والأمان الحيوي داخل المختبرات البيطرية.