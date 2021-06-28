شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم اثنان للشرقية.. 4 ميداليات للمملكة بأولمبياد الفيزياء الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» 4 جوائز عالمية في ثالث مشاركة لها على التوالي في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء الخامس 2021م، الذي استضافته جمهورية إستونيا.

وحصد الميدالية الفضية الطالب القاسم بن سليمي بن أبي القاسم سنقالي، من مدرسة الفلاح الثانوية بمكة المكرمة، بينما حصل على الميدالية البرونزية الطالب أحمد بن نبيل بن أحمد آل مهنا، من مدرسة التهذيب الأهلية الثانوية بسيهات.

وحصل على الميدالية البرونزية الطالب حسن بن محمد بن حسين آل ليل، من مدرسة رواد الخليج العالمية الثانوية بالدمام، بينما حصد الميدالية البرونزية الطالب صادق بن عباس بن عبدالله العباد، من مدرسة الرواد الأهلية الثانوية بالرياض

وبهذا الإنجاز العالمي رفعت المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد الأوروبي للفيزياء إلى 15 جائزة، مشتملة على ميداليتين ذهبيتين، و3 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية، وشهادة تقدير واحدة.

وجرى تنظميم الأولمبياد -عن بُعد- خلال يومي السبت والأحد 9 - 10/ 11/ 1442 بالجمعية الفيزيائية الإستونية للعلوم بالعاصمة تالين، والأولمبياد الأوروبي للفيزياء في مسابقة طلابية دولية لطلبة المرحلة الدراسية الثانوية.

وهنأ مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالله القرني المنتخب السعودي الطلابي للفيزياء، الذي حقق تميزا لافتا في أداء هذا الأولمبياد.

وأكد أن موهوبي المملكة قالوا كلمتهم، وقدموا أنفسهم، بوصفهم كفاءات علمية وازنة بهذا الإنجاز، وهو الأمر الذي يعكس حجم الجهود التي تبذلها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في صقل مواهب الطلبة، وترجمة ريادة التعليم النوعي في المملكة إلى إنجازات عالمية، تستحق التقدير كله.