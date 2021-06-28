شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 82 مخالفة ورفع 240 م3 من الأنقاض بـ«صدفة الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخبر مؤخرًا حملة ميدانية شاملة في حي الصدفة شمال الخبر؛ لرصد المخالفات الإنشائية بمشاركة 14 مراقبًا.

وقال رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي: إن هذه الحملة التي نفذتها إدارة الخدمات بالبلدية تأتي في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحقيق أهداف مشروع الرقابة على المباني والمنشآت، والحد من مخالفات البناء بأنواعها، ورفع مستوى جودة المشاريع والخروج ببيئة عمرانية صحية.

وأضاف أنه تم خلال الحملة رصد 82 مخالفة على المباني تحت الإنشاء تمثلت في سوء مستوى النظافة وعدم وجود حاوية وعدم تسوير الموقع ورمي المخلفات في الأراضي الفضاء، فيما تم رفع 240 مترًا مكعبًا من الأنقاض المجهولة، إضافة إلى إزالة 14 لوحة إعلانية مخالفة، ومسح وتنظيف 6 أراضي فضاء.

ودعا م. الزايدي مُلاك المباني والمقاولين إلى ضرورة التقيد بالاشتراطات والنظافة خلال فترة الإنشاء، وعدم ترك المخلفات في الموقع، ومخالفة الأنظمة، منوهًا بأنه تم إلزام المخالفين بمعالجة المخالفات التي تم رصدها وتوجيه إنذارات لهم، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي لرصد أي مخالفة كانت، وتطبيق اللائحة على كل مبنى مخالف.

وشدد على أن بلدية محافظة الخبر تحرص على إشراك أفراد المجتمع في البحث أو الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات التي تشوّه المظهر العام للمدينة، وتضر بالبيئة، ليتم التعامل معها وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.