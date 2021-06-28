شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم للارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم مشترك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بهدف رفع كفاءة وفاعلية الأعمال والخدمات التي تقدمها الأمانة، وتحديد فرص كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية؛ بما يحقق كفاءة الإنفاق، وذلك ضمن مجموعة من الجهات الحكومية، التي اختيرت للاستفادة من مبادرة تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق.

جاء ذلك بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق العوجان.

منهجيات وأدوات

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في مبادرة تحسين نتائج برنامج ركائز كفاءة الإنفاق وهو ما يشمل تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين للعمل على تفعيل المبادرة، وحصر الخدمات المقدمة من قبل الأمانة، واحتساب تكاليف عينة من الخدمات من خلال تطبيق المنهجيات والأدوات المعدّة من قبل الهيئة، إضافة إلى تحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق في الخدمات التي تقدمها الأمانة، ووضع خطط لتنفيذ مبادرات وفرص كفاءة الإنفاق المتفق عليها بين الطرفين، ومثّل الأمانة في توقيع الاتفاقية مدير عام الميزانية ورئيس اللجنة التنفيذية لكفاءة الإنفاق محمد السليمان، كما مثّل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مدير عام قطاع كفاءة الخدمات عبدالعزيز نصر الدين.

خطط وبرامج

وأشاد م. الجبير بالجهود، التي تقوم عليها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وبما يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن الأمانة ماضية في رفع استدامة برنامج كفاءة الإنفاق، والخروج بمبادرات وفرص جديدة لكفاءة الإنفاق، منوها معاليه بالفرص المحورية، التي بدأت الأمانة بتنفيذها ومنها الخلطة المالئة، واستثمار عقد مواقف السيارات.

تحول مستدام

بعدها استعرضت الأمانة تطبيق منهجية كفاءة الإنفاق، التي تسعى من خلالها لأن تكون تحولاً مُستداما في طريقة أداء الأعمال، إذ إنها تحرص على تبني القيادات الإدارية لعملية التحول، التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتوحيد الجهود وفقاً لمنهجيات عمل مؤسسية، ودور الهيئة في دعم جهود التغيير وممارسات كفاءة الإنفاق، وساهمت المنهجيات والأدلة الاسترشادية الجديدة، التي أطلقتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي في دفع عجلة التغيير والتحسين التدريجي في نتائج تلك الأعمال بالأمانة، وتبني القيادة لكفاءة الإنفاق من خلال تشكيل لجنة كفاءة الإنفاق واللجان التوجيهية والتنفيذية وفرق العمل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح مع التمكين، وكذلك عقد الاجتماعات الدورية، لمتابعة تنفيذ مخرجات تلك الاجتماعات، والبدء بتفعيل منهجية خارطة الشركاء.

خارطة الشركاء

وتم خلال العرض تفعيل منهجية خارطة الشركاء في الأمانة، التي جاءت من خلال تكليف مدير عام مكتب الأمين كقائد للتغيير، حيث تم تحديد داعمي التغيير وأبطال كفاءة الإنفاق في الأمانة، وعقد العديد من الاجتماعات خلال تلك الفترة لدعم جهود أعمال دورة القياس القادمة «الدورة الرابعة».

أدلة استرشادية

وأكّد أمين الشرقية خلال العرض التزام الأمانة ببرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق من خلال نشر الأمانة للمعرفة بكل المعنيين ومشاركة المنهجيات والأدلة الاسترشادية معهم، وذلك بالمشاركة في ورش العمل التي تعقدها الهيئة وإشراك أكبر عدد ممكن من منسوبي الأمانة في تلك الورش، والالتزام برفع التقارير الشهرية ونتائج التقييم الدوري في أوقاتها المحددة من قبل الهيئة، مشيرًا إلى استعدادات الأمانة لأعمال الدورة القادمة ومحاور التركيز فيها، واستعرض مثالاً لآلية تحليل بند ميزانية الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة.

شرح مختصر

عقِب ذلك قدم الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق العوجان، شرحاً مختصراً لمشروع تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال نبذة عامة عن رحلة تطوير كفاءة الخدمات الحكومية، التي تبدأ بدراسة الوضع الحالي، ثم اختيار الخدمة، وبعدها حلول رفع الكفاءة وتنتهي بالأثر، كما استعرض خطوات متابعة المشروع حتى الوقت الحالي، الذي بدأ بحساب التكاليف العامة للخدمات وسينتهي بتحليل التكاليف التفصيلية للخدمات.

تنمية عمرانية

كما تناول العرض، الذي قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة، نظرة عامة عن الأمانة، أوضح من خلاله أن الرسالة تكمن في توجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية الراقية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص من أجل بيئة صحية وعمرانية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم، وأن رؤيتها أن تكون أمانة المنطقة الشرقية الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة لتطوير مدن المنطقة الشرقية.