شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل وتعقيم الحاويات حفاظا على الصحة العامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة النظافة، التابعة لبلدية شرق الدمام، أعمال غسيل وتعقيم الحاويات، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

كانت إدارة الحدائق قد واصلت متابعة أعمال صيانة الحدائق العامة مع التركيز على سلامة المسطحات الخضراء، وكفاءة عمل شبكات الري لتفادي أي ضرر يلحقها، داعية الجميع للإبلاغ عن أي خلل فيها عبر نظام البلاغات «940».

وتواصل بلدية شرق الدمام جهودها في أعمال النظافة العامة من خلال عمليات الكنس اليدوي والآلي تزامنًا مع موجة الغبار التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.