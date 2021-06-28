شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الشرقية تلامس الـ 50 حتى نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ارتفاعا في درجات الحرارة، لتلامس الـ 50 درجة مئوية، لتكون بذلك من أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تستمر الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية اعتبارا من اليوم الإثنين، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 48 - 50 °م، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية، فيما تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير وجازان «تشمل الأجزاء الساحلية، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة حتى نهاية الأسبوع الجاري».

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح في وقت سابق أن المنطقة الشرقية ستكون خلال فصل الصيف من أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة، وأكثر تأثرا بموجات منخفض الهند الموسمي مع توقعات لدرجات حرارة تتجاوز 48 درجة مئوية العظمى، وتلامس الـ 50 درجة مئوية على الأحساء والظهران وأجزاء من المنطقة الشرقية، إضافة إلى تأثر مناطق سواحل المملكة بهذا الارتفاع مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وسجلت الدمام والأحساء والمدينة المنورة ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة بلغت 46 درجة مئوية، بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 23 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان أعلى نسبة رطوبة بلغت 85 أما المدينة المنورة والعلا ورفحاء فكانت الأقل رطوبة حيث بلغت 20.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد طقسا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.