حيل وألاعيب في مراكز صيانة السيارات لاستغلال العميل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط خبير صيانة السيارات محمد هزازي الضوء على بعض الحيل والألاعيب التي يقوم بها بعض مراكز الصيانة لاستغلال العميل والتربح من خلالها.

غش:

وكشف هزازي، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية، أن هناك بعض مراكز الصيانة تغش الزبائن من خلال استبدال أجزاء من السيارة تعمل بدون مشاكل، بأخرى جديدة، من أجل الاستفادة من قطعة الغيار القديمة، وتركيبها في سيارة أخرى.

أمثلة للمشكلات:

وتابع محمد هزازي: “على سبيل المثال لو دينامو السيارة فيه مشكلة بسيطة ويمكن إصلاحه، يطلب العامل تغيير الدينامو ويأخذ الدينامو القديم للاستفادة منه من خلال تركيبه في سيارة أخرى بعد إصلاحه”.

وأضاف خبير صيانة السيارات أن دينامو السيارة يتعطل بسبب أشياء معينة، منها فحمات الدينامو أو كويل الدينامو نفسه، أو رومان الدينامو، وعند تلف هذه الأشياء التي يمكن إصلاحها، يطلب عامل الصيانة تغيير الدينامو بمبلغ وقدره، مقابل ريالات معدودة يمكن من خلالها تصليح الدينامو القديم.

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