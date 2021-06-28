السعودية | أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية

شكرا لقرائتكم أول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "إلى الآن أذكر كل اللي قالوا لي ما راح تقدرين، إلى الآن اذكر دخولي للمقابلة وتنافسي مع 26 طبيب على 5 مقاعد، وإلى الآن أذكر كلام رئيس البرنامج وهو يقول: أنتي أول طبيبة سعودية نقبلها في تخصص القسطرة للبورد السعودي"

بهذه الكلمات، عبرت الطبيبة السعودية "أماني السبعي" عن اعتزازها كأول طبيبة تحصل على البورد السعودي في القسطرة القلبية التداخلية، لتؤكد جدارة المرأة السعودية وقدرتها على العمل والإنتاج في كافة التخصصات الطبية.

وفي حديثها مع "العربية.نت" قال: "حصلتُ على بكالوريوس الطب عام ٢٠٠٦، ثم حصلتُ على البورد السعودي في تخصص الباطينة عام ٢٠١٢ م، وحصلتُ عام ٢٠٢٠ على زمالة أمراض القلب للكبار، وحصلت عام ٢٠٢١ هذا الشهر على زمالة القسطرة القلبية التداخلية، ونشرتُ العديد من الأبحاث، وانتهيتُ مؤخراً تدريبي في تخصص القسطرة القلبية بمستشفى الحرس الوطني وتحديداً في مركز الملك عبدالعزيز للقلب، كما وسأبتعث لكندا خلال الشهر القادم، لإكمال تخصص دقيق في القسطرة القلبية.

أماني خلال أدائها عملية قسطرة قلبية

مادة اعلانية

قصة تحدي البورد السعودي

في قصة تحدي الدخول الى هذا التخصص، أبانت أماني أن تخصص القسطرة القلبية التداخلية، لم يكن مودواً في السعودية، وكان الأطباء يبتعثون للخارج لدراسة هذا التخصص، لكن في السنوات الأخيرة تم بحمد الله وبفضل جهود هيئة التخصصات الصحية السعودية، فتح هذه التخصص في خمس مراكز قلب في مدينه الرياض فقط، لذلك كان القبول في هذا العدد القليل من المقاعد يُعد منافسة كبيرة.

وأضافت: "كنتُ الطبيبة الوحيدة لأن تخصص القسطرة القلبية لا يوجد به كثير من الطبيبات النساء لطول ساعات العمل والمناوبات الليلية، وربما التعرض للكثير من الأشعة، لكن بفضل الله ثم الإيمان بالنفس والصبر والعمل والاجتهاد، تمكنتُ من الحصول على المقعد، حينها كنت أعمل أكثر من ١٢ ساعة في اليوم".

أسرار النجاح

وتابعت أماني الحديث: "أول أسرار النجاح، أن تؤمن بنفسك ولا تدع مجال للمثبطين أن يخبروك ماذا تفعل، لديك حلم اجتهد للحصول عليه، تقبل الفشل لتنجح، الجهد والإصرار ووضوح الرؤية وثبات الهدف، كما لا أنسَ دعم أطباء القسطرة القلبية في مستشفى الحرس الوطني، على رأسهم رئيس برنامج القسطرة القلبية الدكتور فواز المطيري، والإمكانات الصحية المتاحة بتنفيذ أكثر من ٥٠٠ قسطرة قلبية تاجية".

أماني السبعي

مرض والدتها بالقلب

وفسرت حبها للتخصص، بسبب مرض والدتها بالقلب، وهو ما جعلها تقرأ أكثر في هذا التخصص، ووجدت أن أمراض القلب من الحالات المنتشرة في السعودية ومختلف دول العالم، ولما له من أثر سريع في إنقاذ حياة مريض القلب وتغير حالته للأفضل والاستقرار بعد التدخل بالقسطرة.

مؤكدة على دعم والديها وإخوتها، حيث يعمل والدها في المجال الطبي كإخصائي تخدير متقاعد من المجال الصحي، وتعلمت منه المثابرة والإخلاص والجد في العمل، واعتبرت والدتها المعلم الأول في زرع حب العلم والإصرار على تحقيق النجاح.

تطلعات مستقبلية

وختم حديثها: سأبتعث لأخذ الزمالة الكندية في القسطرة القلبية للشرايين التاجية وصمامات القلب لمدة سنتين، ثم أعود لخدمة وطني، مؤمنة أن قيمة الإنسان الحقيقية في حجم البصمة التي يتركها لصالح البشرية، لذلك أطمح أن أترك بصمه في مجال القسطرة القلبية، واثبت إمكانيه المرأة السعودية.