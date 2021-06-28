شكرا لمتابعة خبر عن العبد الكريم: جنسيات مدراء المشتريات خلف ارتفاع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سلط الإعلامي فيصل العبد الكريم الضوء على أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الألبان وغيرها.

وقال العبد الكريم:" الألبان وأسعارها، قضية تذهب وتعود، هناك بدائل بأسعار أقل من شركات صغيرة وتبحث عن المستهلك".

وتابع: "لاتعرف لماذا تقفز أسعارها، مع العلم لها بدائل من مصانع وطنية صغيرة بسعر أقل ولكن لايستطيعون دخول الهايبرات بسبب ضغط الشركات،وجنسيات مدراء المشتريات".

وأضاف: "لن أتحدث الآن عن سيطرة جنسيات معينة على ماذا يدخل حتى في الهايبرات حتى لايقول أحد أنني أبالغ، ولكن سأقدم شواهد على ذلك من أصحاب المصانع الوطنية الصغيرة ولماذا تغيب منتجاتهم عن بعض الرفوف".

واختتم قوله: "إذا عرفت ماهي جنسيات مسؤولي المشتريات داخل شركات الهايبرات ولماذا لايتم توطينها سيبطل العجب".