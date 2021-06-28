شكرا لمتابعة خبر عن "السويلم": تفاجأنا بجامعة وطنية 4% فقط من ملكياتها الفكرية مُسجّل بالمملكة والباقي بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الرئيس العام للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن هناك من يفرط بحفظ حقوقه.

وقال السويلم: "التفريط يكون من أصحاب الحقوق أنفسهم ويحدث هذا في الجهات العلمية البحثية أكثر من الأفراد ".

وأضاف: "على سبيل المثال واحدة من الجامعات الوطنية التي تًصرف ميزانيتها من الدولة، نُفاجأ بأن 4% من إبداعتها تحمى وطنيا والباقي يحمى خارج المملكة".

وتابع: "المملكة أولى بهذه الابداعات بأنها تُسجل، وهذا تفريط في الحقوق لانها حقوق للدولة يجب تجنى ثمارها داخليا، فالملكيات الفكرية بذور تنمو عند ملاك الحقوق وتجنى ثمارها في الميدان".

ووصف السويلم من يمارسون انتهاك الملكية الفكرية بقطاع طرق، قائلا: "من يتعامل مع انتهاكات الملكية الفكرية يقطعون الطريق بين المبتكر وبين المستهلك الذي من حقه الحصول على البضاعة السليمة".