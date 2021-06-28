شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم الجامعي: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفى المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، صحة ما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات.

وقال الأحمري: "توضح وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، وأن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح".

وكانت أنباء جرى تداولها حول إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات، تتضمن ألا تصرف المكافآت لجميع الطلاب والطالبات خلال العطلة الصيفية باستثناء المسجلين لفصل صيفي، وكذلك لا تصرف للذين تجاوزوا المدة النظامية لإنهاء الدراسة، وهو ما نفته الوزارة.