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"الصحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية "12 – 18" عام بلقاح كورونا فايزر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18 سنة" بلقاح كورونا فايزر في المملكة.

وأوضحت "الصحة" أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية.

كما أكدت أنه يمكن للفئة العمرية من "12 – 18 " عام حجز الموعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي وتوكلنا.

وجاء هذا القرار بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح لدى الأطفال.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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