شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية "12 – 18" عام بلقاح كورونا فايزر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18 سنة" بلقاح كورونا فايزر في المملكة.

وأوضحت "الصحة" أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية.

كما أكدت أنه يمكن للفئة العمرية من "12 – 18 " عام حجز الموعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي وتوكلنا.

وجاء هذا القرار بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح لدى الأطفال.