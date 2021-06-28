شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تبدأ في تطعيم الفئة العمرية "12 – 18" عام بلقاح كورونا فايزر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الصحة رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18 سنة" بلقاح كورونا فايزر في المملكة.
وأوضحت "الصحة" أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية.
كما أكدت أنه يمكن للفئة العمرية من "12 – 18 " عام حجز الموعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي وتوكلنا.
وجاء هذا القرار بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح لدى الأطفال.