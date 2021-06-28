«المرور»: 7 إجراءات لنقل ملكية رخصة سير

الرياض - محمد عبدالله - بيّنت الإدارة العامة للمرور السعودي آلية وإجراءات ومتطلبات وشروط نقل ملكية رخصة سير للمواطنين السعوديين والمقيمين وكذلك نقل رخص السير الدبلوماسية.

وأوضح المرور، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتطلب لنقل ملكية رخصة سير عادية سواء للمواطن السعودي أو المقيم، إحضار رخصة السير الأصلية، كذلك يشترط إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية (السعوديين).

وأضافت إدارة المرور أنه يجب أيضًا إحضار عقد المبايعة من معرض معتمد في نفس المدينة، وكذلك إحضار تعريف مصدق من الكفيل، مع صورة من الإقامة (غير السعوديين).

وأشار المرور، إلى أنه يتطلب كذلك إحضار صورة من رخصة القيادة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة، وإحضار ملف لحفظ الأوراق.

وفيما يتعلق بإجراءات نقل ملكية رخصة سير دبلوماسية، أوضحت إدارة المرور أنه يشترط إحضار خطاب من وزارة الخارجية يطلب نقل الملكية.

وأضاف المرور أنه يتطلب هذا الإجراء إحضار عقد مبايعة من معرض مصرح له أو من السفارة مصدق من وزارة الخارجي، فضلًا عن إرفاق الاستمارة مع اللوحات.

وبينّت إدارة المرور أنه يجب إرفاق صورة من بطاقة الأحوال (للسعوديين)، فيما يشترط إحضار صورة من الإقامة مع تعريف مصدق من الكفيل (غير السعوديين).

وأضاف المرور أنه يجب أيضًا إحضار خطاب نقل ملكية مصدق مع صورة من السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة وإحضار ملف لحفظ الأوراق.

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