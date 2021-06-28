96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها الفكرية، مُسجّلة في الداخل، بينما 96% من ملكياتها الفكرية وبراءات الاختراع مسجلة في دول خارج المملكة؛ رغم أن ميزانية الجامعات 100% ممولة من الدولة، مشددا على أن المملكة أولى بهذه الإنجازات.

ووصف الدكتور السويلم في برنامج ⁧‫"في العلن"‬⁩ الذي بُث على القناة السعودية الأولى مساء اليوم، من يمارسون انتهاك الملكية الفكرية بقطاع طرق، مؤكداً أن اهتمام المملكة بالملكية الفكرية ممتد في عمق التاريخ.

كما نوه إلى تفوق المملكة في حماية الملكية الفكرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قفزت المملكة 20 مركز عالميًا بعد إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.