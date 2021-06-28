ووصف الدكتور السويلم في برنامج "في العلن" الذي بُث على القناة السعودية الأولى مساء اليوم، من يمارسون انتهاك الملكية الفكرية بقطاع طرق، مؤكداً أن اهتمام المملكة بالملكية الفكرية ممتد في عمق التاريخ.
كما نوه إلى تفوق المملكة في حماية الملكية الفكرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قفزت المملكة 20 مركز عالميًا بعد إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر 96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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