هجرة من العيون إلى المسابح

فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا ، وملامسة درجات الحرارة الـ 48 خلال ساعات الظهيرة، وصعوبات إجراءات السفر إلى الخارج، ارتفع معدل حجوزات وإشغال المنتجعات المائية المزودة بأحواض وحمامات سباحة خلال الأيام الماضية، مع توقعات بزيادتها خلال الأيام المقبلة، وحجز وإشغال بعضها إلى عيد الأضحى.

12 فردًا

أكد مستثمرون في المنتجعات بالأحساء لـ«دوت الخليج»، أن هناك إقبالًا كبيرًا من الزوار، على حجز المنتجعات السياحية في الواحة، وذلك مع قرار رفع الحظر أخيرًا، مشيرين إلى أن الجميع ملتزمون بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية داخل المنتجعات مع التأكيد والإقرار الخطي بالعدد المحدد داخل المنتجع، موضحين أن غالبية تلك المنتجعات ذات مساحات صغيرة ومتوسطة، وقدرتها الاستيعابية لعائلة واحدة فقط لا يتجاوز عدد أفرادها 12 فردًا، موضحين أن معدل سعر الإيجار لـ 12 ساعة مسائية بـ 800 ريال، والساعات النهارية بـ 500 ريال، مشيرين إلى أن نشاط الموسم الحالي مرتفع تعويضا عن الخسائر الكبيرة التي تعرض له نشاط الاستراحات والمنتجعات السياحية في الموسم الماضي مع بداية الجائحة.

رياضات مختلفة

وأضافوا، أن تغريدة سابقة لوزارة الصحة عبر حسابها «الصحة 937» على موقع «تويتر»، نصها: لا توجد أدلة علمية تثبت أن فيروس «كورونا»، ينتقل عن طريق المسابح، أعطى الجميع طمأنينة من سلامة المسابح بشكل عام بما فيها رياضات السباحة المختلفة، وتفعيل المسابح الرياضية بشكل كامل، وانتشار واستمرار ممارستها في جميع دول العالم مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية العامة والتدابير الوقائية عند الذهاب لهذه المرافق.