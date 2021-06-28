أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا

شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.

وأوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند، أن رياح البوارح لا تستمر على وتيرة واحدة، بل لها موجات زمنية تنشط فيها قد يصل طولها بين 3 و 10 أيام ثم تهدأ الرياح وتصفو الأجواء لبضعة أيام ثم لا تلبث أن تعود لنشاطها مرة أخرى، لافتا إلى أن مسرح نشاطها يتجاوز المنطقة الشرقية إلى أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية من السعودية، مبينا أنه ما زالت الفرصة مهيأة لتشكل السحب قد تكون ممطرة على أجزاء من أجواء مرتفعات جازان وعسير والباحة، وربما الطائف، وأن رياح البوارح ستبقى في سكون حتى يوم الجمعة المقبلة.

وتوقع المسند نشاطا في الرياح الشمالية الغربية والغربية البحرية الرطبة على غربي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تثير بعض الغبار، وأيضا على حوض الخليج العربي حيث يمتد نشاطها إلى البحرين وقطر والكويت والعراق، وأحيانا تتسع لتؤثر على شرق إيران وتمتد لشمال عمان.