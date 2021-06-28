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96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها...
هجرة من العيون إلى المسابح
فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا، وملامسة درجات...
أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا
شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق...
التحكم في دخول مخيمات المشاعر بالبطاقة الذكية
أفصح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر...
77 جهة مشاركة ببرنامج السلامة في الحج والعمرة
بلغ عدد المستفيدين من برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة الذي نفذه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم...
كانت هذه تفاصيل خبر توعية مرتادي متنزه الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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