96 % من براءات اختراع جامعة سعودية مسجلة بالخارج وميزانيتها من الدولة كشف الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، عن وجود جامعة سعودية 4% من ملكياتها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

هجرة من العيون إلى المسابح فيما استمر غلق العيون المائية في واحة الأحساء الزراعية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار كورونا، وملامسة درجات... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

أمطار على 4 مناطق جنوبية وموجة حارة شمالا شهدت 4 مناطق ومحافظات «جازان وعسير والباحة والطائف» أمس أمطارا تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، فيما ساد طقس شديد الحرارة على مناطق... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

التحكم في دخول مخيمات المشاعر بالبطاقة الذكية ‏أفصح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

77 جهة مشاركة ببرنامج السلامة في الحج والعمرة بلغ عدد المستفيدين من برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة الذي نفذه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 18 ذو القعدة 1442 هـ 18 ذو القعدة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر توعية مرتادي متنزه الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.