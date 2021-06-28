التحكم في دخول مخيمات المشاعر بالبطاقة الذكية

‏أفصح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني علي العميري أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر إقامتهم وكذلك معلوماتهم الصحية.

وقال: تسهم البطاقة الذكية في التحكم في دخول الحجاج للمخيمات في المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة وتفويجهم إلى منشأة الجمرات كذلك تسهم في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة بالإضافة إلى خدمات البرامج والتفويج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن على الحجاج تأدية مناسكهم بكل يسر و سهولة.

وأضاف تشتمل البطاقة الذكية على «باركود» أو رمز شريطي تتم قراءته لمعرفة جميع بيانات ومعلومات الحاج كما أنها تتضمن تقنية اتصال المجال القري NFC لقراءة معلومات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

وأكد أن منظومة الحج في إقامة الشعيرة تعتمد بشكل كبير على التقنية الحديثة والتكنولوجية، وكذلك رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام. وأفاد أن جميع هذه الأدوات التقنية المتطورة باستخدام الأجهزة الذكية ستسهم في تنظيم عملية الحج وذلك من خلال إصدار تصريح الحج وإدارة دخول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأدائهم لمناسك الحج بالإضافة إلى إرشاد الحجاج وتنظيمهم في مخيمات المشاعر المقدسة ووقفة عرفات ورمي الجمرات وطواف الإفاضة وغيرها من نسك الحج.