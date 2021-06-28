77 جهة مشاركة ببرنامج السلامة في الحج والعمرة

وقدم البرنامج التدريبي عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى، الدكتور طلال مندوره، المدرب الدولي المعتمد من الأوش أكاديمي الأمريكية OSHA، والجمعية الدولية لمحترفي السلامة واختتم بعد تقديم 4 دورات خلال 4 أيام بواقع 5 ساعات يومية بمجموع 20 ساعة تدريبية.
وأكد عميد معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور تركي العمرو، أن المعهد مستمر في تقديم البرامج التدريبية النوعية والدراسات العلمية سعيًا في تطوير بيئة الحج والعمرة وخدماتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030.
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