

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولات ميدانية شملت العديد من المواقع السياحية ونقاط البيع وفروع شركات الاتصالات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في محافظة الطائف ومناطق الباحة وعسير وجازان، والتي تشهد إقبالًا لافتًا من السياح المواطنين والمقيمين، تزايدت معه نسبة الطلب على خدمات الاتصالات في تلك المناطق، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم صيف السعودية 2021. وكشفت الهيئة عن قيامها بإجراء العديد من المسوحات الفنية في المواقع السياحية؛ لقياس جودة التغطية والتحقق من سلامة الترددات، ووجهت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات برفع مستوى جاهزية الخدمات في تلك المناطق؛ لاستيعاب الطلب المتزايد للبيانات خلال هذه الفترة، كما قامت بتشكيل فرق فنية لإعداد تقارير يومية عن أداء الشبكات في المناطق السياحية.

كانت هذه تفاصيل خبر الاتصالات تتحقق من الشبكات في المناطق السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.