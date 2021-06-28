إطلاق معسكر قادة المشاريع

وأكد فيها على دور الجمعيات الأهلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية والحاجة الماسة لضخ الخبرة التخصصية وتنوع الكفاءات وتأهيلها في مجال إدارة المشاريع التنموية لسد النقص في هذا الجانب، وتهدف هذه المبادرة لتمكين القطاع التنموي والأفراد العاملين فيه بمنهجية وأدوات إدارة المشاريع لتنمية القدرات الوطنية في مجال قيادة مكاتب إدارة المشاريع، ورفع كفاءات تنفيذ المشاريع التنموية في الجمعيات الأهلية بعد ذلك قدم عرضًا عن أنشطة البرنامج وإنجازات الجمعية ومشاركتها والشراكات التي عقدتها خلال العام الحالي تلا ذلك عرضًا عن برامج المعسكر حيث يضم خمسة عشر مرحلة بدء من استقبال طلبات الترشيح وعمل المقابلات الشخصية، وبناء الملف الشخصي للمقبولين وتحليل نقاط القوة والضعف والثغرات، ونقل المعرفة والاستدامة وتحديد مواصفات المقاييس والمؤشرات وصولا لتحديد الحالة المستهدفة باستخدام واحد وعشرون أداة، يتخللها أربع عشرة ندوة ولقاءات افتراضية وزيارات ميدانية عقب ذلك اختتم الحفل بصورة جماعية للضيوف والمشاركين.
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