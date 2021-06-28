مشاكل مياه أمطار جدة إلى زوال

وشملت مشاريع تصريف مياه الأمطار المواقع الحرجة في 30 موقعا، ومنها: حي الواحة، ومحطة الرفع لنفق السلام، وميدان السارية، ونفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية، بالإضافة إلى 5 مشاريع في محافظة جدة تحت الطرح بقيمة تتجاوز مليار ريال، لتصريف مياه الأمطار في أحياء: طيبة، والهدى، وجزء من حي الأجاويد، والفردوس، والمحمدية، وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية (عابر القارات سابقا).
وتضمنت مشاريع تصريف مياه الأمطار إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61.5 ألف متر، وتركيب 623 منهولا، و876 مصيدة أمطار، و191 أنبوب دفع نفقي.
كما وقعت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (الخريف)، عقدا مع أمانة محافظة جدة؛ لتشغيل وصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول، وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة.
وقالت «الخريف»، في بيان لها، إن قيمة العقد تبلغ 115.32 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، وتصل مدته إلى 36 شهرا من تاريخ تسلم الموقع.
وأوضحت الشركة أنها ستنفذ أعمال الصيانة وأعمال تحسين الشبكات التابعة لمياه الأمطار والسيول، وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية في شمال مدينة جدة. وتوقعت «الخريف» أن يبدأ الأثر المالي لهذا المشروع خلال النصف الثاني من العام المالي 2021، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة.
كما شهد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين وكالة الإسكان التنموي وجمعية «نماء» الخيرية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية؛ تهدف إلى توفير 7 آلاف وحدة سكنية في محافظات المنطقة.
وقالت هيئة تطوير منطقة مكة وإمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابهما الرسمي على «تويتر»، إن الاتفاقية تعمل على تعزيز المشاركة الخيرية لأفراد المجتمع ضمن مبادرة الإسكان التنموي، ورفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.
عقدان لاستثمار لوحات إعلانية من نوعي «ميجاكوم» و«موبي» مع شركة «موجة العصر» (Wave media) بعائد للأمانة يصل إلى 263 مليون ريال سنويا للعقدين، وقعهما من جهة الشركة الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد آل سعود.
عقد لاستثمار لوحات إعلانية من نوع «يونيبول» مع «الشركة العربية للإعلانات الخارجية» بعائد للأمانة يصل إلى 182 مليون ريال سنويا، وقعه من جهة الشركة الرئيس التنفيذي محمد الخريجي.
عقدان لاستثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني مع شركة «فادن» بعائد للأمانة يصل إلى 42.5 مليون ريال سنويا للعقدين، وقعهما من جهة الشركة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد آل سعود.
عقد لاستثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني مع شركة «الفنون المرئية» بعائد للأمانة يصل إلى 12.7 مليون ريال سنويا، وقعه من جهة الشركة الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البقمي.
عقد استثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية في جدة مع شركة «روتانا» بعائد للأمانة يصل إلى 25 مليون ريال سنويا، وقعه من جهة الشركة رئيس الخدمات الإعلانية نزار ناقرو.
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