شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..بدء تطعيم الأطفال من 12-18عاما بلقاح فايزر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا وتشمل البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة. وأبانت الصحة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة, حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة, لافتةً الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات. وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أن لقاحات الإنفلونزا الموسمية لا تتعارض مع لقاحات كورونا، موضحا أن مواعيد تلقي المستحقين للجرعة الثانية، تصل لهم تلقائيا، وفي حال لم يصل للمستفيد الموعد عليه المبادرة للتسجيل، موضحا أن الوضع الوبائي في المملكة يتحسن وأن الوصول إلى الحصانة المجتمعية يستوجب حصول كافة شرائح المجتمع على اللقاحات.

وأشار إلى أن الحماية المتحققة للفرد بعد الحصول على اللقاح مرتفعة جدا حتى ولو لم يحصل المستفيد على الجرعة الثانية بعد، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لمن حصل على الجرعتين.

وأضاف د. العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا أمس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن أعداد الحالات الحرجة، مرتبطة بارتفاع أعداد الحالات المؤكدة، مشيرا إلى أن الإقبال على اللقاحات مستمر إذ بلغ عدد الجرعات المعطاة أكثر من 17.2 مليون جرعة.

وأشار، إلى عدم وجود دليل علمي على التهاب عضلة القلب بعد تناول اللقاح عند البعض، موضحا أن هناك متابعة مستمرة للمستجدات، محذرا من نشر معلومات مغلوطة عما يصدر حول العالم بشأن اللقاحات والرجوع للمصادر الموثوقة.

وأعلن العبدالعالي عن تسجيل 1218 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 483221 حالة، من بينها 11190 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، باستثناء 1440 حالة حرجة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 464256 حالة بإضافة 1252 حالة تعاف جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 6665 حالة بإضافة 15 حالة وفاة جديدة.

تجاوز المؤلمة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن المملكة تبذل كافة جهودها للتصدي للفيروس لحماية المجتمع، مؤكدا تجاوزها الموجات المؤلمة التي حصدت الأرواح.

وشدد على تفعيل قرار تطبيق التحصين ابتداء من 22 ذو الحجة بدخول المنشآت على كافة المستويات التعليمية والتجارية والاقتصادية وخلافه، موضحا أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط أكثر من 17 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا في كافة مناطق المملكة وتم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين.

وأضاف أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت 17818 مخالفة، خلال الأسبوع الماضي حتى السبت، إذ سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (5918)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2870)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ (2186)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1505)، ومنطقة القصيم بـ (1472)، ومنطقة الجوف بـ (1010)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (770)، ومنطقة تبوك بـ (684)، ومنطقة حائل بـ (652)، ومنطقة الباحة بـ (310)، ومنطقة عسير بـ (221)، ومنطقة نجران بـ (114)، ومنطقة جازان بـ (106).

وأشار إلى أنه تم رصد عدد من مخالفات العزل والحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة وتم تطبيق العقوبات المقررة بحقهم، إذ تواصل الجهات الأمنية تكثيف جهودها مع الأجهزة المعنية الأخرى لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفات العزل الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين من الخارج، موضحا أنه يعاقب كل من ينشر الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بغرامة تصل إلى مليون ريال أو السجن لمدة تصل لخمس سنوات أو بهما معا وفي حال تكرار المخالفة تضاعف المخالفة، وفي حال ارتكابها من غير المواطنين يتم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها بعد تطبيق العقوبات المقررة بحقه.