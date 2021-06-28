شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح إمكانية حجز موعد ‎اللقاح للفئة العمرية من «12-18» سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية لمن عمره 50 عاماً فأكثر

أعلن تطبيق توكلنا عن إتاحة إمكانية حجز موعد لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 سنة بالتاريخ الميلادي.

على جانب آخر، أوضح التطبيق طريقة حجز موعد للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا عبر توكلنا لمن عمره (50) عاماً فأكثر بالتاريخ الهجري، وأتم (42) يوماً من وقت الحصول على الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تطبيق مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.