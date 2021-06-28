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توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

توقعات بطقس شديد الحرارة اليوم

حفر الباطن تسجل 49 درجة مئوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

أمطار ورياح: 

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، كما تمتد الحالة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يبقى الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

درجات الحرارة اليوم: 

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل حفر الباطن 49 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل السودة 14 درجة كأقل درجة حرارة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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