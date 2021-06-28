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نفت وزارة التعليم تعديل أو إيقاف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وكتب المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي تغريدة، قال فيها: توضح وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، وأن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 12:50 AM
أكدت أنه لم يطرأ عليها أي تغيير مشددة على أن ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح"التعليم" تنفي ما يُتداول عن تعديل أو إيقاف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية
نفت وزارة التعليم تعديل أو إيقاف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.
وكتب المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي تغريدة، قال فيها: توضح وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، وأن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.
، "التعليم" تنفي ما يُتداول عن تعديل أو إيقاف مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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