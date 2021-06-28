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دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المملكة بإطلاق صاروخين باليستيين مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442 12:46 AM
أشاد بكفاءة "التحالف" بقيادة المملكة في التصدي للاعتداءات الإرهابية"الحجرف" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه جنوب السعودية
دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المملكة بإطلاق صاروخين باليستيين مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها جميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
، "الحجرف" يدين إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين باتجاه جنوب السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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