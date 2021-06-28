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تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.
وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.
بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطالياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-28
تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.
وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.
28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
12:24 AM
في ربع نهائي يورو 2020
تأهل المنتخب البلجيكي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره البرتغالي بهدف نظيف أمس الأحد في المواجهة التي أُقيمت ضمن الدور ثمن النهائي على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وسجل البلجيكي تورغان هازارد هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 42، من زمن الشوط الأول للقاء.
وستكون بلجيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أوروبا، على موعد مع منتخب إيطاليا، المتأهل على حساب نظيره النمساوي، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي ستُقام في ميونيخ يوم الجمعة القادم الموافق 2 يوليو المقبل.
، بلجيكا تجرد البرتغال من اللقب.. وتضرب موعدًا مع إيطاليا ،
المصدر : الخليج 365
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