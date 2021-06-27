الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

التعليم: لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم أنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية، وأن ما يتم تداوله من تعديل أو إيقاف للمكافأة غير صحيح.

جاء ذلك بحسب تغريدة لحساب المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، على موقع تويتر.

أنباء مزعومة:

وكانت تقارير قد زعمت أن قرارًا مرتقبًا سيصدر بشأن إعادة تنظيم مكافآت الطلاب والطالبات بالجامعات، حيث سيحدد مجلس التعليم العالي تاريخ تطبيق القرار.



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