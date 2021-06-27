توكلنا يتيح إمكانية حجز موعد لقاح كورونا للسن من 12 إلى 18 سنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا إتاحة إمكانية حجز موعد لقاح كورونا للذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 18 سنة بالتاريخ الميلادي.

جرعات اللقاحات في المملكة:

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،208،065 جرعة، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة أن يكون لقاح كورونا الذي يحصل عليه الشخص من نفس الشركة خلال الجرعتين، مشيرة إلى أنه لا ينصح بتغيير نوع اللقاح في الجرعة الثانية عنه في الجرعة الأولى.

وقالت الصحة: حسب التوصيات الحالية فإنه يوصى بأن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة.

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