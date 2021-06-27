شكرا لقرائتكم تدمير صاروخ باليستي ثانٍ أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27
وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
تدمير صاروخ باليستي ثانٍ أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أكد التحالف صد محاولات الميليشيا لاستهداف الأعيان المدنية
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير صاروخ باليستي ثانٍ أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.
صد محاولات الميليشيا:
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.
وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
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