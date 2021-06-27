شكرا لقرائتكم اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27
وتابع التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات
متابعات الخليج 365 - واس
اعترضت الدفاعات السعودية، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.
صد محاولات الميليشيا:
وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.
وتابع التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
شارك الخبر