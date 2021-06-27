اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - واس

اعترضت الدفاعات السعودية، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

صد محاولات الميليشيا:

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وتابع التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

شارك الخبر