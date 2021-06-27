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اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط

اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات

متابعات الخليج 365 - واس

اعترضت الدفاعات ، مساء اليوم الأحد، صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط.

صد محاولات الميليشيا: 

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وتابع التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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