جهود مستمرة لمكافحة المخدرات من وطن يُحب ويحارب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، جهود المملكة في مواجهة المخدرات وحماية الوطن منها.

ونشرت لجنة مكافحة المخدرات على موقع تويتر، مقطع فيديو بعنوان “وطن يُحب ويحارب”، سلطت خلاله الضوء على جهود مكافحة المخدرات بشتى أنواعها من جانب الجهات المعنية.

إجراءات أمنية:

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قد شدد على أن المملكة تحارب المخدرات بإجراءات أمنية حازمة، وتطور أدواتها باستمرار لردع العصابات الإجراميّة التي تتطور أساليبها بل وأنواع السموم التي تروجها، وتشترك في الجهود الدولية لتجفيف منابعها والحدّ من مخاطرها.

مواجهة حازمة:

وقال وزير الداخلية في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم السبت: إن المملكة تعاملت مع هذه الظاهرة بكل حزم، وواجهتها تشريعيًّا وقضائيًّا وأمنيًّا، وضربت بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن، وتحقّقت- بفضل الله- إنجازات أمنيّة في هذا السياق، ولم تكن لتتحقّق لولا دعم قيادتنا- حفظهم الله- ثم التغطية الأمنية الشاملة على امتداد وطننا وحدوده بمشاركة كل الجهات ذات العلاقة.

شارك الخبر