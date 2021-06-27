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شكرا لقرائتكم وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27
كما انتهت الوزارة من تطوير بعض قاعات الحكم في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% لمناطق العمل.
وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض
انطلاقًا من محكمة الأحوال الشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن وزير العدل، وليد الصمعاني، اليوم الأحد، أول محكمة نموذجية انطلاقًا من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.
هدف المشروع:
يهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق الهوية المعيارية الموحدة.
تطوير القاعات:
كما انتهت الوزارة من تطوير بعض قاعات الحكم في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% لمناطق العمل.
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