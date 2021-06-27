اخبار السعوديه

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-27

وزير العدل يدشن أول محكمة نموذجية في الرياض

انطلاقًا من محكمة الأحوال الشخصية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن وزير العدل، وليد الصمعاني، اليوم الأحد، أول محكمة نموذجية انطلاقًا من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض.

هدف المشروع: 

يهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق النموذج التشغيلي الحديث لها، إلى جانب تطبيق الهوية المعيارية الموحدة.

تطوير القاعات: 

كما انتهت الوزارة من تطوير بعض قاعات الحكم في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتحويلها إلى قاعات نموذجية حديثة، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% لمناطق العمل.
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا