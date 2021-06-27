السعودية | السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

شكرا لقرائتكم السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترضت الدفاعات الجوية السعودية الاثنين صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إن محاولات المليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها مشيراً إلى إنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.

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وكانت الدفاعات السعودية، أمس الأحد مسيّرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية صوب خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية باتجاه السعودية".

والسبت، دمرت الدفاعات السعودية، 3 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

وكشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وشدد التحالف على أن الميليشيات تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع أي تهديد.

وكان التحالف قد أعلن، الجمعة، اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط.

وأضاف في بيان أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية فجر الجمعة، لافتاً إلى أن استمرار هجمات ميليشيات الحوثي يكشف عن تعمدها استهداف المدنيين.

فبركات لانتصارات وهمية

يشار إلى أن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية كان أكد لـ"العربية"، قبل أيام، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدد العميد تركي المالكي على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيات تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

الفبركات الإعلامية

وتابع أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

كما أوضح أن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة 30 كلم داخل محافظة صعدة.