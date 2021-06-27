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أصدرت محكمة عراقية حكمًا بإعدام 9 أشخاص مدانين بالمشاركة في تنفيذ مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل قرابة 2000 شخص، حسب روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، قال مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان له إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014".
وأوضح المجلس أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عددٍ من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقًا لمخططات إرهابية أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة"، مضيفًا أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في يونيو الحالي عن تحويل موقع "مجزرة سبايكر" في محافظة صلاح الدين، إلى متحف للذاكرة.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 11:53 PM
أسفرت جريمتهم عن مقتل قرابة 2000 شخص بمحافظة صلاح الدينالعراق.. الإعدام لـ9 أشخاص ثبتت مشاركتهم في تنفيذ مجزرة "سبايكر"
أصدرت محكمة عراقية حكمًا بإعدام 9 أشخاص مدانين بالمشاركة في تنفيذ مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عام 2014، والتي أسفرت عن مقتل قرابة 2000 شخص، حسب روسيا اليوم.
وفي التفاصيل، قال مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان له إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق تسعة مدانين اشتركوا بتنفيذ مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين عام 2014".
وأوضح المجلس أن "المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عددٍ من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقًا لمخططات إرهابية أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة"، مضيفًا أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن في يونيو الحالي عن تحويل موقع "مجزرة سبايكر" في محافظة صلاح الدين، إلى متحف للذاكرة.
، العراق.. الإعدام لـ9 أشخاص ثبتت مشاركتهم في تنفيذ مجزرة "سبايكر" ،
المصدر : الخليج 365
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