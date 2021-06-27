شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حصول المعلم السعودي أحمد المالكي على جائزة أفضل معلم خليجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصل المعلم السعودي أحمد بن حسين المالكي من تعليم صبيا على جائزة الشيخ "محمد بن زايد" لأفضل معلم خليجي لعام 2020؛ لما قدمه للعديد من المبادرات التي ساهمت في حصوله على هذه الجائزة والتي تؤكد جدارة وكفائة المعلم السعودي.

وعن حصوله على الجائزة، قال "المالكي": "الفضل لله والدعم من وزارتنا وولاة أمرنا والزملاء، وشكر خاص أقدمه للشيخ محمد بن زايد على الرعاية والعناية بالمعلم على المتسوى الخليجي والعربي".

وتابع: "هذه الجائزة وسام على صدري أعتز وأفتخر بها وبالنسبة للمبادرات عبارة عن تجارب كتيرة على مستوى الطالب والأسرة والمجتمع والوطن وأهمها مبادرة تحدي القراءة فهى مهمة للطلاب خاصة في المرحلة الإبتدائية".