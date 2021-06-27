شكرا لمتابعة خبر عن قصة أول مواطنة تطوعت لتطعيم البريطانيين في لندن بلقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):

روت المواطنة "ريحان جمعة " قصة تطوعها لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المواطنين البريطانيين بمدينة لندن.

ولفتت إلى أنها قررت التطوع عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فتح باب الترشح للمقيمين بالمملكة المتحدة من أجل تقديم لقاح كورونا للمواطنين، وذلك بحسب ما ذكرته لقناة "العربية".

ولفتت إلى أنها قدمت أوراق ترشيحها لمركز St. John's Ambulance، في أول العام الجاري، وبعد قبولها تلقت تدريباً لمدة 22 ساعة، وحصلتُ على 21 شهادة من وزارة الصحة الإنجليزية.

وأضافت أنها واصلت تدريبها بجامعة أكسفورد، كما حصلت على خطاب داعم لمركز اللقاح Professor Mark Casson، وكذلك حصلت على مسح أمني مقدم من الشرطة البريطانية (DBA).

وأبدت سعادتها بكونها أول مواطنة سعودية تقوم بتقديم اللقاح إلى المواطنين البريطانيين، مضيفة أنها أيضا تشارك في جمعية ريادية التطوعية التي تنظم العديد من المحاضرات الأكاديمية.